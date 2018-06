Planica (SID) - Überfliegerin Sara Takanashi hat auch den letzten Skisprung-Weltcup der Saison überlegen gewonnen. Die Japanerin feierte im slowenischen Planica mit Flügen auf 135 und 132,5 Meter im 18. Wettbewerb des Winters ihren 15. Sieg. Nur Zuschauerin war die verletzte Olympiasiegerin Carina Vogt, die nach dem Springen für ihren zweiten Platz im Gesamtweltcup geehrt wurde.

Takanashi gewann mit 271,6 Punkten klar vor ihrer Teamkollegin Yuki Ito (244,9) und Julia Clair aus Frankreich (239,3). Die 17-Jährige beendete die Saison mit 1720 Punkten deutlich vor Vogt (806), die in der kommenden Woche am Knie operiert wird. "Das ist kein großer Eingriff. Ich denke, dass ich in wenigen Monaten wieder fit bin und in das Sommertraining starten kann", sagte die 22-Jährige aus Degenfeld.

Beste Deutsche beim Saison-Finale war Ulrike Gräßler (Klingenthal) auf dem sechsten Platz, Anna Häfele (Willingen) schaffte als Achte ihr bestes Saison-Ergebnis. Katharina Althaus (Oberstdorf), Anna Rupprecht (Degenfeld) und Juliane Seyfarth (Ruhla) landeten auf den Plätzen 22, 23 und 24 ebenfalls in den Punkten.