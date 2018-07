Kairo (AFP) In Ägypten hat am Samstag mit 1200 Angeklagten der größte Prozess gegen Anhänger des im Juli gestürzten Ex-Präsidenten Mohammed Mursi begonnen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Mena berichtete, wurde das Verfahren vor einem Gericht in Minja südlich von Kairo zunächst gegen rund 500 Unterstützer des islamistischen Ex-Staatschefs eröffnet. Nach einer kurzen Anhörung wurde der Prozess zu den gewaltsamen Protesten vom vergangenen Sommer auf Montag vertagt. Der Verfahrensteil gegen die restlichen 700 Beschuldigten soll den Angaben zufolge am Dienstag beginnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.