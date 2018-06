Kabul (AFP) Der bei einem Taliban-Angriff in Kabul getötete AFP-Reporter ist am Sonntag zusammen mit seiner Ehefrau und zweien seiner drei Kinder beerdigt worden. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wurden die Särge am Morgen in einem Trauerzug von der Leichenhalle in das Haus der Familie in der afghanischen Hauptstadt gebracht. Nach Gebeten in der Eid-Gah-Moschee wurden die Toten schließlich auf einem Friedhof am Rande Kabuls beigesetzt.

