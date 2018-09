Düsseldorf (dpa) - Die Weinbranche trifft sich in Düsseldorf: Bis Dienstag werden rund 45 000 Fachbesucher auf der Leitmesse "Pro Wein" erwartet. Mehr als 4700 Aussteller aus 50 Ländern präsentieren ihre Weine und Spirituosen. Außer an den vielen Probierständen in den Hallen können sich die Besucher bei speziellen Weinverkostungen, Weinmenüs oder Kochkursen über Neuheiten informieren. Neben den etablierten Rebsorten, Weinarten und Spirituosen werden zunehmend regionale Spezialitäten und Produkte aus biologischem Anbau vorgestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.