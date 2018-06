Bilbao (SID) - Profi-Streiks kommen im spanischen Sport offenbar in Mode: Wegen ausstehender Gehälter folgen die Basketballer des früheren Europacup-Finalisten Bilbao Basket dem Beispiel der Fußballer von Racing Santander und treten ab Montag in den Ausstand. Den Streik kündigte Mannschaftskapitän und Nationalspieler Roger Grimau vor dem Schlagerspiel der Basken am Sonntag gegen Real Madrid an.

Medienberichten zufolge ist Bilbaos komplette Mannschaft von den ausstehenden Gehaltszahlungen betroffen. Vereinzelt sollen Spieler noch auf jeweils vier Gehälter sowohl für die laufenden Saison als auch für die vergangene Spielzeit warten. Bis kurz vor Beginn des Spiels gegen Real reagierte Bilbaos Klubführung nicht auf die Arbeitskampf-Maßnahme der Profis.

Erst Ende Januar hatte ein Streik von Santanders Drittliga-Fußballern für Schlagzeilen gesorgt. Ebenfalls aus Protest gegen Gehaltsrückstände hatte das Team des früheren Erstligisten im Pokalspiel gegen Real Sociedad San Sebastian aus der Primera Division unmittelbar nach dem Anpfiff die Arbeit eingestellt und damit einen Spielabbruch provoziert.