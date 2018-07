Santiago de Chile (AFP) In Chile hat am Samstag die erste Großdemonstration in der zweiten Amtszeit der sozialistischen Präsidentin Michelle Bachelet stattgefunden. Die aus zahlreichen sozialen Bewegungen stammenden Demonstranten forderten die seit dem 11. März amtierende Staatschefin in der Hauptstadt Santiago de Chile auf, ihre Wahlversprechen umzusetzen. Zu den Hauptforderungen gehörte die nach einer Modernisierung der Verfassung, die noch auf die Zeit der Militärdiktatur von Augusto Pinochet der Jahre 1973 bis 1990 zurückgeht.

