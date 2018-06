Berlin (AFP) Nach seinem Besuch in der Ukraine hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) Moskau mit schärferen Sanktionen gedroht. "Sollte Russland über die Krim hinausgreifen, werden wir in Europa einschneidende Maßnahmen beschließen, selbst wenn wir hierfür wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen müssen", sagte Steinmeier der "Welt am Sonntag". Zugleich mahnte er zu Vorsicht: Europa müsse seine Politik gegenüber Russland so gestalten, "dass es nicht zu gefährlichen Automatismen kommt".

