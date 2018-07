Caracas (dpa) - Tausende Anhänger und Gegner der venezolanischen Linksregierung sind in Caracas erneut auf die Straße gegangen. Die Opposition forderte bei ihrem Protestmarsch die Freilassung zweier Bürgermeister, die wegen ihrer Beteiligung an den Protesten festgenommen worden waren. Die Regierungsanhänger demonstrierten dagegen ihre Unterstützung für Staatschef Nicolás Maduro. Nach unbestätigten Medienberichten wurde gestern in der Stadt Mérida ein Mann bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten, Polizei und bewaffneten Gruppen erschossen.

