Berlin (AFP) Deutschen Unternehmen drohen weiter Rückzahlungen in Milliardenhöhe wegen der Ausnahmen von der Ökostrom-Abgabe. Die Untersuchung über die Ausnahmen in der Vergangenheit gehe ihren Gang, sagte EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia der "Wirtschaftswoche" laut einer Vorabmeldung vom Sonntag. Nach einem Bericht des "Focus" sehen derzeitige Pläne der EU-Kommission Forderungen an Unternehmen vor, die künftig nicht mehr für einen Rabatt auf die Ökostrom-Umlage in Frage kommen. Nach Informationen des Münchner Magazins sollen diese dann für zwei Jahre im Nachhinein zahlen.

