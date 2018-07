München (AFP) Die Region Frankfurt am Main ist nach einer Auswertung des Magazins "Focus" die teuerste Region Deutschlands - noch vor Stuttgart, München, Hamburg und Düsseldorf. Nach der am Sonntag vorab veröffentlichten Erhebung in allen 402 Städten und Landkreisen befinden sich die fünf günstigsten Regionen allesamt im Osten: Am billigsten lebt es sich demnach südlich von Magdeburg im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt, im Altenburger Land in Thüringen sowie in den Brandenburger Kreisen Elbe-Elster und Prignitz und Stendal in Sachsen-Anhalt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.