Hamburg (AFP) Im Staatshaushalt und den Sozialkassen sind nach Einschätzung von Experten jährlich Einsparungen von mindestens drei Milliarden Euro nötig, um den Haushalt zukunftsfest zu machen. Trotz der Überschüsse in den Sozialversicherungen und fast schuldenfreien staatlichen Haushalten müsse der Staat bis 2020 jährlich 0,1 bis 0,5 Prozent des Bruttosozialprodukts einsparen, "um langfristig allen Verbindlichkeiten nachkommen zu können", heißt es nach einem Vorabbericht des Magazins "Spiegel" vom Sonntag im sogenannten Tragfähigkeitsbericht, den das Bundesfinanzministerium in dieser Woche in aktualisierter Fassung veröffentlichen will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.