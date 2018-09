Berlin (AFP) Familienfreundlichkeit ist bei deutschen Unternehmen einer aktuellen Studie zufolge nur Fassade. Fast drei Viertel aller deutschen Arbeitnehmer hätten nicht das Gefühl, dass ihr Unternehmen viel für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf tut, heißt es der "Bild am Sonntag" zufolge in der Erhebung des Beratungsunternehmens A.T. Kearney, des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung sowie des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (infas).

