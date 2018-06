Rottweil (AFP) Bei einem Wohnungsbrand im baden-württembergischen Rottweil sind in der Nacht zu Sonntag zwei Jungen ums Leben gekommen. Es handelt sich um den 15-jährigen Sohn der in dem Haus lebenden Familie und seinen gleichaltrigen Freund, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im zweiten Stock ausgebrochen, in dem sich auch die beiden Todesopfer befunden hatten. Hinweise auf einen Brandanschlag auf das von einer türkischstämmigen Familie bewohnte Haus gab es der Polizei zufolge nicht.

