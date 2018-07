Köln (dpa) - Der frühere Meister Kölner Haie, Außenseiter ERC Ingolstadt und die Grizzly Adams Wolfsburg stehen kurz vor dem Halbfinaleinzug in der Deutschen Eishockey Liga.

Im Duell mit den Adler Mannheim von Hans Zach feierten die Kölner von Trainer Uwe Krupp mit dem 2:1 ebenso den dritten Viertelfinalsieg wie die Ingolstädter mit dem 5:2 über die Krefeld Pinguine.

Die Wolfsburger führen dank des 5:4 nach Verlängerung gegen die Nürnberg Ice Tigers in der Serie "Best of Seven" ebenfalls mit 3:1 und können schon am Dienstag den Einzug in die Runde der letzten vier perfekt machen. 89:36 Minuten brauchten die Niedersachsen, ehe sie die Gäste dank eines Treffers von Norman Milley niedergerungen hatten.

Die Viertelfinal-Partien werden am Mittwoch fortgesetzt. Allein im Duell zwischen den Hamburg Freezers und den Iserlohn Roosters steht es 2:2. Der Ausgleich in der Serie "Best of Seven" gelang den Norddeutschen mit dem 4:0 bei den Sauerländern.