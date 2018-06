Paris (AFP) Bei den Kommunalwahlen in Frankreich hat die rechtsextreme Partei Front National (FN) zahlreiche Erfolge erzielt. In der nordostfranzösischen Stadt Hénin-Beaumont verpasste FN-Kandidat Steeve Briois laut dem Meinungsforschungsinstitut TNS Sofres-Sopra im ersten Durchgang am Sonntag mit 49,4 Prozent der Stimmen nur knapp die absolute Mehrheit. In der südfranzösischen Stadt Avignon landete der Kandidat der Rechtsextremen, Philippe Lottiaux, demnach mit 29,4 Prozent der Stimmen an der Spitze.

