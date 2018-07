München (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat im Aufstiegsrennen drei wichtige Punkte eingefahren. Bei 1860 München siegten die Roten Teufel am Sonntag 1:0 (0:0) und halten mit 41 Punkten Kontakt zu Relegationsplatz drei. Marcel Gaus traf in der 55. Minute nach guter Einzelleistung für das Team von Kosta Runjaic.

In einer zunächst schwachen Anfangsphase vor 24.600 Zuschauern in der Allianz-Arena sorgte Daniel Adlung mit einem sehenswerten Seitfallzieher aus 14 Metern für den ersten Aufreger, der Kunstschuss des 26-Jährigen strich jedoch knapp am Pfosten vorbei (13.). Sechs Minuten später entschärfte FCK-Torwart Tobias Sippel den Schuss von Löwen-Stürmer Osako Yuya ebenso glänzend wie den Versuch von Adlung (29.).

Die Gäste kamen in dieser Phase kaum gefährlich vor das gegnerische Tor, mit den wenigen Versuchen wie jenen von Srdjan Lakic (27.) und Markus Karl (28.) hatte 1860-Torwart Gabor Kiraly keine Mühe. Nach einer missglückten Rückgabe zu Kiraly kam Simon Zoller an den Ball, dessen flachen Schuss aus spitzem Winkel kratze aber Markus Schwabl von der Torlinie (37.).

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Lakic die Führung für den stärker werdenden FCK auf dem Fuß, Kiraly stand beim Schuss des Kroaten aber goldrichtig (48.). Sieben Minuten später machte es Gaus besser.

Beste Löwen waren Adlung und Osako, beim FCK überzeugten Chris Löwe und Sippel.