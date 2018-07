Rom (SID) - Der deutsche Fußball-Nationalstürmer Mario Gomez ist am Sonntag im Serie-A-Spiel seines AC Florenz beim SSC Neapel (1:0) mit erneuten Knieproblemen ausgewechselt worden. Der 28-Jährige humpelte im Stadio San Paolo nach rund 70 Minuten vom Platz. Zunächst war unklar, ob die Auswechslung eine Vorsichtsmaßnahme war oder eine alte Verletzung wieder aufgebrochen ist.

Gomez hatte wegen verschiedener Blessuren am - nun wieder in Mitleidenschaft gezogenen - linken Knie in dieser Saison fünf Monate lang gefehlt, zuletzt war er jedoch gut in Form: Er traf sowohl im Europa-League-Spiel der Fiorentina bei Juventus Turin (1:1) als auch im Liga-Heimspiel gegen Chievo Verona (3:1).

Diesmal blieb Gomez ein Tor verwehrt. Dennoch gewann Florenz durch einen späten Treffer von Joaquin (87.) - ein weiterer Schritt in Richtung erneuter Qualifikation für die Europa League. Neapel (sieben Punkte Vorsprung) dürfte jedoch nicht mehr einzuholen sein.

Gomez' Nationalmannschafts-Kollege Miroslav Klose hat mit Lazio Rom ebenfalls die Europa-League-Qualifikation deutlich im Visier. Obwohl Rom im Heimspiel gegen den AC Mailand nur zu einem 1:1 (0:1) kam, blieb die Mannschaft Tabellensiebter.

Tabellenführer Juventus Turin stellte derweil am Sonntag den alten Abstand an der Spitze zu Verfolger AS Rom wieder her. Die "alte Dame" gewann bei Calcio Catania mit 1:0 (0:0) und hat nun wieder 14 Punkte Vorsprung. Das Tor des Tages für Juve erzielte der frühere argentinische Nationalspieler Carlos Tevez in der 59. Minute.

Der einstige Champions-League-Stammgast Inter Mailand muss dagegen um den Einzug in die Europa League bangen. Nach einem 1:2 (1:1) gegen Atalanta Bergamo ist der fünftplatzierte 18-malige Meister punktgleich mit dem FC Parma, der 1:1 (1:1) gegen den FC Genua spielte. Parma hat ein Spiel weniger absolviert als Inter.

Shkodran Mustafi, zuletzt von Bundestrainer Joachim Löw erstmals ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen, feierte mit Sampdoria Genua ein 5:0 (3:0) gegen Hellas Verona. Mustafi gehörte nicht zu den Torschützen, der frühere Europapokalsieger Genua liegt im Tabellenmittelfeld.