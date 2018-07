Berlin (dpa) - Die aktuellen sportlichen Probleme von Hertha BSC spielen für Trainer Jos Luhukay vor der Bundesligapartie gegen den Branchenprimus Bayern München keine Rolle.

"Das interessiert mich nicht. Ob in einer guten oder weniger guten Phase: Wenn Bayern München kommt, hat man vielleicht eine Zehn-Prozent-Chance zu gewinnen. Wir müssen versuchen, unser Spiel umzusetzen und den Fans etwas zu bieten", sagte der Chefcoach des Berliner Fußballclubs. Seit vier Ligaspielen ist Hertha ohne Sieg, kassierte in der 26. Runde bei Borussia Mönchengladbach das zweite 0:3 nacheinander.

Trotzdem freut sich Luhukay auf das Kräftemessen des Aufsteigers mit den übermächtigen Bayern, die am Dienstag vor 76 197 Fans im Olympiastadion so frühzeitig wie nie zuvor den nationalen Meistertitel perfekt machen können. "Wenn man sich nicht darauf freuen würde, hätte man seinen Beruf verfehlt. Das gilt für die ganze Mannschaft, für den Trainerstab und alle Menschen, die ins Stadion kommen", sagte der Niederländer. Lewan Kobiaschwili und Marcel Ndjeng sollen gegen die Münchner in den Hertha-Kader zurückkehren. Ob auch die lange verletzten Fabian Lustenberger und Tolga Cigerci wieder eine Alternative sein können, ließ Luhukay offen. Innenverteidiger Sebastian Langkamp fehlt nach der fünften Gelben Karte.