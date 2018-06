Bursa (dpa) - Der frühere Bundesliga-Meistertrainer Christoph Daum ist laut türkischen Medienberichten beim Fußball-Erstligisten Bursaspor entlassen worden. Eine offizielle Bestätigung des Clubs gibt es noch nicht. Damit zog der Verein offenbar die Konsequenzen aus dem bislang schwachen Abschneiden in der Liga. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Konyaspor belegt Bursa nur noch den zwölften Platz in der türkischen Süper Lig. Daum hatte erst im August seine fünfte Trainerstation in der Türkei angetreten.

