London (AFP) Brüssel ist bei den Briten fast so unbeliebt wie Nordkorea oder der Iran - dennoch ist die Bevölkerung mit Blick auf einen Ausstieg aus der EU gespalten. 41 Prozent gaben in einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage an, bei einem Referendum für die Abkehr von der EU zu stimmen zu wollen. Ebenso viele würden für den Verbleib in der Europäischen Union votieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.