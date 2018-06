Bad Langensalza (SID) - Den Handballerinnen des Thüringer HC ist die vierte deutsche Meisterschaft in Serie kaum noch zu nehmen. Der THC gewann am Sonntag das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Verfolger HC Leipzig mit 31:23 (17:13) und hat als Tabellenführer bei sieben noch ausstehenden Spielen in der Meisterrunde bereits acht Punkte Vorsprung auf Leipzig.

Eine Woche nach dem knappen Aus in der Champions League ließ der THC keinen Zweifel an den Machtverhältnissen im deutschen Frauenhandball. Leipzig konnte ohne die erkrankte Nationalspielerin Susann Müller nur eine Halbzeit lang mithalten, war aber nach der Pause chancenlos.

Erfolgreichste Werferin des Thüringer HC war auf Rückraum Mitte Iveta Luzumova mit neun Toren, achtmal traf Außenspielerin Alexandrina Barbosa. Für den HC Leipzig erzielte Nationalspielerin Saskia Lang sechs Treffer und war damit beste Werferin.