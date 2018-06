Peking (dpa) - Die jüngsten Enthüllungen über eine gezielte Spionage des US-Geheimdienstes NSA gegen China werden laut Professor Cheng Xiaohe die USA schädigen. Washington verliere seine moralische Überheblichkeit, sagte der außenpolitische Experte von der Pekinger Volksuniversität der dpa. Bislang hätten die USA über Jahre hinweg China als Hauptverantwortlichen für internationale Spionage und Hackerangriffe dargestellt. Die Enthüllungen brächten Washington nun selbst in Erklärungsnot. Der US-Geheimdienst NSA hat laut "Spiegel" und der "New York Times" über Jahre Ziele in China ausspioniert.

