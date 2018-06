Bogotá (AFP) Bei einem Bombenanschlag auf eine gerade eröffnete Entzugsklinik in der kolumbianischen Stadt Medellín sind am Samstag vier Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Ein zunächst nicht identifizierter Patient habe den Sprengstoff vermutlich unwissentlich in einer Tasche gehabt, die Bombe sei offenbar per Telefon ferngezündet worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Patient sei unter den vier Todesopfern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.