Mona (SID) - Der ehemalige 100-m-Weltmeister Yohan Blake (Jamaika) hat sich nach langer Verletzungspause mit einem Sieg über die halbe Stadionrunde in seiner Heimat zurückgemeldet. Der 24-Jährige gewann in Mona beim "UWI-Invitational"-Meeting die 200 m in allerdings bescheidenen 20,49 Sekunden. "Ich bin erst bei 60 Prozent, fühle mich aber wirklich gut", sagte der zweimalige Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in London.

Blake, der als Titelverteidiger die WM 2013 in Moskau wegen Oberschenkelproblemen verpasst hatte, ist mit seinen 2011 in Brüssel gelaufenen 19,26 Sekunden die Nummer zwei der ewigen Bestenliste hinter Landsmann und Weltrekordhalter Usain Bolt (19,19).