Beirut (AFP) Bei neuen Gefechten zwischen Anhängern und Gegnern des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad sind in der libanesischen Hauptstadt Beirut am Sonntag mindestens ein Mensch getötet und 13 weitere verletzt worden. Die Kämpfe fanden am frühen Morgen in einem vornehmlich von Sunniten bewohnten Viertel im Süden Beiruts statt, wie Sicherheitskräfte mitteilten. Erst nach mehr als fünf Stunden habe die Armee die Lage unter Kontrolle bringen können.

