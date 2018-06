Malé (AFP) Bei der Parlamentswahl auf den Malediven zeichnet sich ein Sieg des Lagers von Präsident Abdulla Yameen ab. Seine Fortschrittspartei der Malediven (PPM) lag ersten in Ergebnissen vom Sonntag zufolge in 34 der 85 Wahlbezirke vorn, wie Medien berichteten. In 15 weiteren Bezirken lag demnach die mit der PPM verbündete Jumhooree-Partei (JP) in Führung. Das Endergebnis wurde noch für Sonntag erwartet.

