Doha (SID) - Die neue Saison der Motorrad-WM hat für die beiden deutschen Moto3-Piloten enttäuschend begonnen. Philipp Öttl (Ainring) musste sich beim Großen Preis von Katar mit dem 20. Platz begnügen, Luca Grünwald (Waldkraiburg/beide Kalex) wurde bei seinem Debüt als Fixstarter nur 22. und verpasste wie sein Landsmann die Punkte.

Den ersten Sieg im neuen Jahr und den ersten Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere feierte in der kleinsten der drei Klassen der Australier Jack Miller (KTM). Das Podium beim Nachtrennen komplettierten die Spanier Alex Márquez (Honda), jüngerer Bruder des MotoGP-Weltmeisters Marc Márquez, und Efren Vazquez (Honda). Der zweite Saisonlauf findet am 13. April in Austin/Texas statt.

Öttl und Grünwald, die im Qualifying mit den Plätzen 22 und 24 enttäuscht hatten, konnten sich im Rennverlauf nur um wenige Ränge verbessern. Öttl, der im vergangenen Jahr viermal in die Top 10 gefahren war, fehlten knapp 25 Sekunden zum letzten Punkterang 15.