Jerusalem (AFP) Im Nahen Osten ist am Wochenende intensiv darum gerungen worden, die gefährdeten Friedensverhandlungen zu verlängern. Wie das Nachrichtenportal Walla am Sonntag meldete, trafen sich am Samstagabend die Unterhändler aus Israel und den USA. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bekräftigte, wenn Israel eine zugesagte Gefangenenfreilassung blockiere, werde er sofort einseitig die staatliche Anerkennung Palästinas anstreben. Die Freilassung eines in den USA inhaftierten israelischen Spions könnte laut einem Radiobericht einen Ausweg aus der verfahrenen Lage bieten.

