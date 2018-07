Lagos (AFP) Die nigerianische Polizei hat nach einem grausigen Fund von verwesenden Leichen, Skeletten und Schädeln in einem verlassenen Haus im Südwesten des Landes am Sonntag Mordermittlungen eingeleitet. Das von den Medien bereits "Horrorhaus" genannte achtstöckige Gebäude steht in Ibadan, der Hauptstadt des Bundesstaates Oyo. Von dort seien auch mehrere bis auf die Knochen abgemagerte Menschen gerettet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Mehrere Menschen, die sich bei dem Haus aufhielten, wurden außerdem festgenommen.

