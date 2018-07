Berlin (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Kritik an der Einladung von Präsident Thomas Bach an Wladimir Putin zurückgewiesen. Diese Prozedur sei lediglich "Protokoll" und nach allen Olympischen Spielen üblich, sagte IOC-Sprecher Mark Adams dem Branchendienst insidethegames.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Bach den russischen Staatspräsidenten bei einem gemeinsamen Essen am Tag nach der Schlussfeier der Spiele in Sotschi eingeladen hatte. Der Fecht-Olympiasieger von 1976 schlug Putin vor, die IOC-Zentrale und das olympische Museum am Genfer See zu besuchen.

Wegen der Ukraine-Politik Putins hatte dies zu teilweise deutlicher Kritik geführt. Die Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Bündnis90/Die Grünen) hatte mit deutlichen Worten eine Rücknahme der Einladung gefordert.