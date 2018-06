Miami (dpa) - Florian Mayer hat verletzungsbedingt sein Drittrunden-Spiel beim Tennis-Turnier der ATP-Serie in Miami gegen Novak Djokovic abgesagt. Mayer klagte erneut über Probleme in seiner linken Leiste. Aufgrund dieser Verletzung musste Mayer vor zwei Wochen beim Hartplatz-Turnier im kalifornischen Indian Wells bereits sein Zweitrunden-Match vorzeitig beenden. Unklar ist, ob Deutschlands aktuelle Nummer drei der Davis Cup-Mannschaft im Viertelfinale vom 4. bis 6. April in Nancy gegen Frankreich zur Verfügung stehen wird.

