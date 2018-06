München (dpa) - Sie sind die Stars im Zoo: Die kleinen Münchner Eisbären-Zwillinge haben auch am Wochenende für einen Ansturm auf den Münchner Tierpark Hellabrunn gesorgt.

Allein am Samstag wollten rund 10 500 Menschen die Eisbärbabys sehen - bei noch sonnigem Frühlingswetter. Am Sonntag bremsten dagegen Dauerregen und ein Temperatursturz den Besucher-Andrang.

Richtig hoch her ging es am Samstag. "Schon vor der Öffnung war der ganze Vorplatz voll mit wartenden Menschen", sagte Hellabrunn-Sprecherin Christine Reiss. Bei mildem Wetter drängten sich vor allem Familien mit Kindern vor dem Freigehege.

Die beiden Eisbären-Babys tollten neugierig und immer mutiger durch die Anlage, kletterten auf Baumstämme und knabberten an einer Wassermelone - stets gut bewacht von ihrer fürsorglichen Mutter Giovanna. Für Hobby- und Profifotografen ist die Eisbärenfamilie ein begehrtes Motiv. Gerade in sozialen Netzwerken würden unzählige Eisbären-Fotos gepostet, stellte Reiss fest.

Am vergangenen Mittwoch hatten die 14 Wochen alten Polarbären-Babys ihren ersten öffentlichen Auftritt absolviert. Zuvor konnten Interessierte die Babys nur via Internet verfolgen. Seit der Geburt am 9. Dezember filmte eine Kamera ihr Leben in der Höhle.