Caracas (AFP) Nach wochenlangen teils gewaltsam niedergeschlagenen Protesten von Regierungsgegner in Venezuela hat Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Ermittlungen gegen die Polizei eingeleitet. Insgesamt würden rund 60 Anzeigen wegen übermäßiger Gewalt und Mordes nachgegangen, sagte Ortega am Sonntag dem Fernsehsender Televen. Unter Mordermittlungen stehen nach ihren Angaben drei Polizisten aus dem Stadtteil Chacao, einer Hochburg der Regierungsgegner im Osten der Hauptstadt Caracas. Insgesamt seien 15 Sicherheitsvertreter derzeit in Gewahrsam, sagte die Generalstaatsanwältin. Nach ihren Worten handelt es sich aber um Einzelfälle, die Gewalt sei nicht von oben diktiert worden.

