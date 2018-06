Kabul (AFP) Der Gesundheitszustand des einzigen überlebenden Sohns eines bei einem Taliban-Angriff in Kabul getöteten AFP-Reporters hat sich leicht gebessert. Wie Ärzte des Notkrankenhauses in der afghanischen Hauptstadt am Montag mitteilten, wurde dem zweijährigen Abusar ein Kugelfragment aus dem Schädel entfernt. Inzwischen mache er Fortschritte, atme ohne Atemgerät und trinke mit Hilfe eines Strohhalms. Doch er müsse auf der Intensivstation bleiben, wo seine Wunden in der Brust und im linken Oberschenkel behandelt würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.