Den Haag (dpa) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow trifft sich nach Informationen der Staatsagentur Itar-Tass in Den Haag mit seinem kommissarischen ukrainischen Kollegen Andrej Deschtschiza. Die Begegnung am Rande des Atomgipfels komme auf Bitte der ukrainischen Seite zustande, meldete Itar-Tass. Es wäre das ranghöchste Treffen zwischen Moskau und Kiew seit dem Machtwechsel in der Ukraine Ende Februar. Deschtschiza betonte, er hoffe auf einen Dialog zu einer friedlichen Beilegung der Krise. Russland erkennt die neue Regierung in Kiew nicht an.

