Den Haag (dpa) - Der G8-Gipfel in Sotschi im Juni findet nicht statt. Stattdessen werden sich die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen im Juni ohne Russland in Brüssel treffen, beschloss die Runde in Den Haag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur.

