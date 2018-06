Den Haag (AFP) Die Staats- und Regierungschefs der sieben größten Industriestaaten haben nach Diplomatenangaben offiziell entschieden, den für Juni geplanten G-8-Gipfel mit Russland abzusagen. Statt dem Treffen im russischen Sotschi solle ein G-7-Gipfel im Juni in Brüssel stattfinden, sagte ein ranghoher EU-Diplomat nach dem G-7-Treffen am Montagabend in Den Haag. Die G-7-Staaten kritisieren die Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt scharf.

