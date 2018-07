Den Haag (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bekräftigt, dass sie die Bedingungen für einen G-8-Gipfel mit Russland angesichts der Ukraine-Krise nicht gegeben sieht. "Solange das politische Umfeld für G-8 wie im Augenblick nicht vorhanden ist, gibt es G-8 nicht, weder als konkreten Gipfel noch als Format", sagte Merkel am Montag in Den Haag am Rande des Atomsicherheitsgipfel und vor einem Treffen der G-7-Staaten. "Und das wird unsere Diskussion sicherlich auch leiten, denn wir müssen feststellen, dass das politische Umfeld nicht gegeben ist."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.