Den Haag (AFP) Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industriestaaten (G-7) drohen Russland mit schärferen Sanktionen, sollte die Regierung in Moskau den Ukraine-Konflikt weiter verschärfen. "Wir bleiben dazu bereit, unser Handeln zu verschärfen", erklärten die G-7-Staaten, zu denen auch Deutschland gehört, am Montag nach einem Krisentreffen in Den Haag. Dazu gehörten abgestimmte Sanktionen, mit weitreichenden Auswirkungen auf die russische Wirtschaft, "wenn Russland weiterhin die Lage eskaliert".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.