Dortmund (AFP) Eine lärmende Gänsefamilie hat in Dortmund einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Bewohner des Stadtteils Aplerbeck waren am Sonntagmorgen durch den ständigen Lockruf einer Gans in ihrer Ruhe gestört worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Gans war von ihren Küken getrennt worden, deren Rufe ebenfalls deutlich zu vernehmen waren.

