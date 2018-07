München (dpa) - Bayern München wird mit allen Fußball-Profis nach Berlin reisen, wo der Titelverteidiger im Spiel gegen Hertha BSC aus eigener Kraft vorzeitig Meister werden kann. Das kündigte Trainer Pep Guardiola an.

"In dem Moment, in dem wir die Meisterschaft gewinnen, müssen wir auch feiern", sagte der Spanier. Er werde persönlich "sehr glücklich und stolz" sein, betonte Guardiola: "Die deutsche Meisterschaft ist der wichtigste Titel." Bei einem Sieg in Berlin stünden die Bayern am 27. Spieltag definitiv als Meister fest. Auch ein Unentschieden würde reichen, wenn Borussia Dortmund zeitgleich nicht gegen Schalke gewinnt.