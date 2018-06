München (dpa) - Der Brasilianer Dante hat seinen bis 2016 laufenden Vertrag beim FC Bayern München um ein weiteres Jahr bis 2017 verlängert.

"Es war die beste Entscheidung meines Lebens, zum FC Bayern zu kommen, alles hier ist gut: der Klub, die Mannschaft, die Titelgewinne, die Stimmung", sagte der 30-Jährige in einer Presseerklärung des Triplesiegers. Der Südamerikaner war im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt und ist Stammkraft der Innenverteidigung. "Dante war sicherlich einer unserer besten Transfers in den zurückliegenden Jahren", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.