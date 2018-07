Berlin (SID) - Aufsteiger Hertha BSC wird sein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Dienstag (20.00 Uhr/Sky) gegen Triple-Sieger Bayern München ohne Sami Allagui und Änis Ben-Hatira bestreiten. Die Offensivspieler fehlen ohne Angabe von Gründen im 18er-Kader, den die Berliner am Montag bekannt gaben. Zudem muss Trainer Jos Luhukay gegen den Tabellenführer auf Abwehrspieler Sebastian Langkamp verzichten, der eine Gelbsperre absitzt. Die Bayern können mit einem Sieg in Berlin ihre 24. Meisterschaft vorzeitig perfekt machen.