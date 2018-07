London (SID) - Der FC Arsenal, Klub der deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil, Per Mertesacker und Lukas Podolski, kann im Premier-League-Spiel am Dienstag (20.45/Sky) gegen Swansea City mit Kieran Gibbs planen. Wie der englische Fußballverband FA am Montagabend mitteilte, sei der Platzverweis gegen den 24 Jahre alten Außenverteidiger im Auswärtsspiel beim FC Chelsea (0:6) eine Fehlentscheidung gewesen, die keine Sperre nach sich ziehen werde.

Gibbs war am Samstag nach einem vermeintlichen absichtlichen Handspiel mit Rot des Feldes verwiesen worden, das tatsächliche Vergehen hatte aber Alex Oxlade-Chamberlain (20) begangen. Obwohl Oxlade-Chamberlain Schiedsrichter Andre Marriner auf dessen Fehler hinwies, ließ sich der Referee nicht umstimmen. Die Gunners kassierten in der Folge beim Lokalrivalen die zweithöchste Niederlage in der Premier League - einzig beim 2:8 gegen Manchester United am 28. August 2011 hatte Arsenal höher verloren.