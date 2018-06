Krefeld (dpa) - Nach dem Fund eines getöteten Säuglings in einem Park in Krefeld soll ein Massengentest helfen, die Mutter zu ermitteln. Ein Richter des Amtsgerichts Krefeld habe eine DNA-Reihenuntersuchung angeordnet, teilte die Polizei Krefeld mit. Zielgruppe seien alle jungen Mädchen und Frauen, die ein Kind gebären können, hieß es. Die Teilnahme sei freiwillig. Bei der Untersuchung des toten Säuglings sei eindeutig die DNA der Mutter festgestellt worden, so dass darüber eine Identifizierung erfolgen könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.