Kuala Lumpur (AFP) Die seit mehr als zwei Wochen verschollene malaysische Passagiermaschine mit der Flugnummer MH370 ist nach Angaben der Regierung in Kuala Lumpur in den südlichen Indischen Ozean gestürzt. "Mit großer Betroffenheit und Bedauern muss ich Sie informieren, dass Flug MH370 nach diesen neuen Informationen im südlichen Indischen Ozean endete", sagte Regierungschef Najib Razak am Montag bei der einer Pressekonferenz.

