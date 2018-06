Jerusalem (AFP) In Israel wird der als künftiger Präsidentschaftskandidat gehandelte Energieminister Silvan Schalom eines sexuelllen Übergriffs auf eine ehemalige Mitarbeiterin beschuldigt. Wie israelische Medien am Montag berichteten, reichte die Frau Klage ein. Im Armeeradio sagte sie, ohne ihren Namen zu nennen, 1999 habe Schalom sie gebeten, ihm Unterlagen in sein Jerusalemer Hotel zu bringen. Im Hotelzimmer habe sie ihn nackt angefunden, und er habe sie zum Oralsex gezwungen.

