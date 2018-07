Washington (dpa) - Bei dem massiven Erdrutsch im US-Staat Washington sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Mehr als ein Dutzend Menschen gelten noch als vermisst. Die Suche soll heute fortgesetzt werden. Hilferufe aus den Trümmern sind jedoch verstummt. Nach wochenlangen schweren Regenfällen hatte sich am Samstag von einem Berg bei Oso in Snohomish County plötzlich eine riesige Schlammlawine gelöst. Sie riss Häuser mit sich und rollte in einen Highway sowie in einen Fluss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.