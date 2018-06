Moskau (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich am Montag in Den Haag mit seinem ukrainischen Kollegen Andrej Deschtschyzja zu einem Krisengespräch getroffen. Wie das russsiche Außenministerium mitteilte, fand das Treffen am Rande des Atomsicherheitsgipfels statt. Zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle aus der russischen Delegation gemeldet, Lawrow habe einem Treffen zugestimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.