Köln (SID) - Stefan Kießling wird am Montag nicht dabei sein, wenn der deutsche Profi-Fußball voraussichtlich die große Revolution beschließt, die der Torjäger von Bayer Leverkusen überhaupt erst so richtig in Gang gebracht hatte. Die Mitgliederversammlung der 36 Klubs des Ligaverbandes stimmt in Frankfurt/Main über die Einführung einer Torlinientechnik ab - schon ab der nächsten Saison könnte ein Computer über Tor oder Nicht-Tor entscheiden.

Die 94. Katalonien-Rundfahrt startet mit der 169,7 Kilometer langen Etappe rund um den Badeort Calella. Die Rundfahrt wurde erstmals 1911 ausgetragen und gilt neben der Baskenland-Rundfahrt als eines der wichtigsten regionalen Etappenrennen Spaniens. Rekordsieger ist der Spanier Mariano Cañardo mit sieben Erfolgen zwischen 1928 und 1939. Bei der einwöchigen Rundfahrt sind unter anderem die Deutschen Jens Voigt, Marcus Burghardt und Danilo Hondo am Start. Titelverteidiger ist der Ire Daniel Martin.